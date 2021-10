Мощно земетресение удари Крит

З еметресение с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер разтърси гръцкия остров Крит, съобщава БГНЕС, цитирайки на Геодинамичния институт на Националната обсерватория в Атина.

Епицентърът е на 30 километра югоизточно от Закрос. Огнището е на дълбочина 5 километра.

Нов трус стресна хората на остров Крит

Освен в Крит, земетресението е усетено в Родос и други беломорски острови, но и в районите на Атика. Има издадено предупреждение за цунами.

Последваха два вторични труса със сила 4,4 и 3,8 по скалата на Рихтер.

Силно земетресение в Гърция, извънредно положение

До момента няма данни за разрушения и за пострадали. Преди две седмици Крит беше разтърсен от земетресение с магнитуд 5,8, което предизвика разрушения и уби човек.

M6.3 #earthquake (#σεισμός) strikes 124 km SE of #Irákleion (#Greece) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/DK4eeiy4Pa