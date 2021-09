Мощно торнадо уби двама души в Италия (СНИМКИ/ВИДЕО)

Т орнадо на малкия италиански острови Пантелериа причини снощи смъртта на двама и наранявания на няколко човека, като преместваше и автомобили, предадоха АП и ДПА.

Стихията прекърши електрически стълбове и дървета и нанесе повреди по покривите на сгради, съобщиха местните противопожарни служби.

#Pantelleria, #Italy - A #tornado on a small Italian #island in the Mediterranean Friday evening swept up several cars, killing two people and injuring several others. (Link - https://t.co/AEZ9HmZPmW)