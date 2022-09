Гигантска прашна буря удари Аризона

Ш ирока близо 90 и висока до 2 километра прашна буря премина през американския щат Аризона, оставяйки около 7 хиляди домакинства без електричество, предава Би Би Си.

Финият прах, носен от могъщи ветрове, оформя фронт подобен на гигантска стена, известна като хабуб в арабските страни, която се движи със скорост от над 100 километра в час.

A quick time lapse of the #haboob as it rolled into Downtown Chandler, AZ from the East. This was recorded at 6:15 PM. #azwx #Monsoon2022 pic.twitter.com/01BxiQ329z