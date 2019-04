30% от рибите вече са отровени с пластмаса, а до 2050 г. в моретата ще има повече пластмаса от риби, сочи доклад на ООН.

Пластмасовите торбички се произвеждат от полиетилен, нефтен дериват, който се разгражда цели хиляда години, а отровните химикали при този процес отиват в земята, езерата, реките и моретата.

Според оценката на Американския институт за опазване на околната среда, световното потребление на найлонови торбички е достигнало годишно ниво от 1 трилион.

От тях само 1% се рециклират поради високите разходи за това - по-скъпо е да се рециклира пластмасова торбичка, отколкото да се произведе нова.

By 2050 there may be more plastic in oceans than fish – UN #WorldEnvironmentDay https://t.co/B7AZuAn2dQ pic.twitter.com/XZAz1TUZoy

Природата плаща най-големия данък, тъй като останалите 99% замърсяват моретата, реките и езерата, вятърът ги разнася през континенти, канализациите ги оттичат във водите.

Съществуват редица документирани случаи на смърт при животни, които, смятайки пластмасовите торбички за храна, ги поглъщат и поради здравословни усложнения, губят живота си.

Десетки хиляди китове, птици и костенурки умират всяка година от пластмасови торбички в моретата.

By the year 2050, the UN predicts there will be more plastics in our oceans than fish. Find out ways to reduce your plastic waste: https://t.co/PNjvXfGqmW #WorldEnvironmentDay pic.twitter.com/bi40CRHlMf