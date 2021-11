Момче на 9 години е най-младата жертва на концерта на Травис Скот

М омче на 9 години от Далас стана най-младата жертва, починала от наранявания, получени по време на блъсканицата на музикалния фестивал Астроуърлд в Хюстън, хедлайнер на който беше рапърът Травис Скот, предадоха световните агенции.

Травис Скот е съкрушен от трагедията на неговия концерт

Езра Блаунт от Далас е починал в неделя в Тексаската детска болница в Хюстън, съобщи семейният адвокат Бен Кръмп.

