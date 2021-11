Блъсканица на музикален фестивал в САЩ, има загинали и много ранени

Н ай-малко осем души загинаха и много бяха ранени при блъсканица, когато фенове започнаха да се бутат към сцената през нощта на откриването на музикален фестивал в Хюстън, щата Тексас, вчера, съобщиха служители, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Началникът на пожарната служба в Хюстън Самюъл Пеня потвърди броя на жертвите на пресконференция. Той каза, че

част от хората, която са се били събрали за изпълнение на рапъра Травис Скот,

