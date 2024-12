Мохамед – най-популярното име сред децата във Великобритания

З а първи път Мохамед е най-популярното име сред децата във Великобритания. Това става ясно от данните на Националния статистическия институт в Лондон.

От 2016 година насам Мохамед е сред десетте най-срещани имена, но тази година за първи път задмина предишния фаворит Ноа.

#Muhammad topped the baby boy names list in England and Wales for the first time in 2023, surpassing Noah. Olivia remained the most popular girl's name.



Know more 🔗