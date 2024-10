Лекар опита да убие гаджето на майка си с фалшива ваксина срещу COVID-19

О бщопрактикуващ лекар е признал, че е планирал да убие партньора на майка си, като се е преоблякъл като медицинска сестра и го е отровил с фалшива инжекция COVID-19.

53-годишният Томас Кван е съден в Кралския съд на Нюкасъл и първоначално отрича да е правил опит за убийство, но променя показанията си, след като чува как обвинението започва делото срещу него.

Първоначално полицията смята, че жененият баща на едно дете е използвал рицин, за да убие 72-годишния Патрик О'Хара в дома на майка му на улица „Сейнт Томас“ в Нюкасъл на 22 януари, но експерт смята, че по-вероятно е да е използван пестицид.

Кван предизвика мащабна операция на службите за спешна помощ, когато полицията открива смъртоносни химикали, съхранявани в гараж в дома му в Ингълби Баруик, Тесид.

Общопрактикуващият лекар от Съндърланд вече се е признал за виновен за прилагане на отровно вещество, като твърди, че е искал да причини само лека болка.

Прокурорите твърдят, че той е искал да убие партньора на майка си, с когото живее повече от 20 години и който е развил рядко заболяване в резултат на убождането в ръката му.

