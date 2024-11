Мистерията с Джойс Винсънт: Млада жена е открита мъртва у дома 3 години след смъртта ѝ

С келетните останки лежаха на дивана, заобиколени от пазарска чанта и наскоро опаковани коледни подаръци. Отоплителният уред и телевизорът бяха включени, а пред вратата беше натрупана поща. Джойс Винсънт е била мъртва в едностайния си апартамент в продължение на три години, преди служителите на правоприлагащите органи да я открият. Тогава тялото ѝ било толкова силно разложено, че се наложило да използват зъбни отпечатъци, за да я идентифицират. Как е възможно жена, която хората описват като красива, интелигентна и „възхитителна“, да е била мъртва в продължение на три години, без никой по света да знае за това?

Животът на Джойс Винсънт

Родена в Хамърсмит, Англия, през 1965 г., Джойс Карол Винсент е най-малката от пет дъщери. Надарена с красиво лице, печеливша усмивка и очарователна личност, всички смятат, че Джойс ще стигне далеч в живота си. В края на 80-те години на миналия век тя се премества в Лондон, където общува с музиканти и продуценти, някои от които са много известни. Джойс се е срещала с много известни хора, сред които Стиви Уондър, Нелсън Мандела и Бети Райт.

Била ли е във връзка, в която е имало насилие?

On January 26, 2006, Joyce Carol Vincent was found in her London flat, skeletonised, after being dead for more than two years with the television still running.



She had died in December 2003 of, apparently, an asthma attack while watching the television. #HistoryVille pic.twitter.com/D9rYvUmphM