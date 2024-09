Мистериозна руска фирма изчезна, след като отчете зашеметяваща печалба от 37 млрд. долара

М истериозната компания в Русия, за която се твърди, че е направила впечатляващи печалби, надминати единствено от енергийните гиганти в страната, е „изчезнала“ без следа. Това предаде Newsweek.

Случаят се съсредоточава около фирма, наречена Banknota LLC, която е била разследвана от рускоезичния телевизионен оператор RTVI, чиито констатации са докладвани и от независими руски издания Meduza и The Moscow Times.

В статия, озаглавена “най-печелившата компания в Русия, за която никога не сте чували“, RTVI казва, че през юни, когато руските фирми отчитат приходите си за предходната година, е направила “неочаквано откритие”.

Според финансовите отчети фирмата е спечелила 3,7 трилиона рубли (40,4 милиарда долара) приходи и е реализирала нетна печалба от 3,4 трилиона рубли (37,1 милиарда долара) миналата година – повече от всяка друга фирма освен държавните енергийни фирми “Роснефт” и “Газпром”.

Banknota е имала и уебсайт, който вече не е достъпен, въпреки че все още е в интернет архива на Wayback Machine. В него се казва, че фирмата се занимава с ипотечно кредитиране, заеми за автомобили и заеми за бизнес начинания.

RTVI обаче посочва, че компанията няма банков лиценз. Единният държавен регистър на юридическите лица на страната посочва едноличния собственик на Banknota като Дмитрий Фролов, жител на Москва, който е бил изправен пред предишни присъди за дребни кражби и е смятан за "неблагонадежден" от Федералната данъчна служба.

Describe corruption levels in RU. Staggering, insane, huge? A "fly-by-night" Banknota, a company registered under an incarcerated for petty theft, reported a profit of ~38B USD or 8% of the RU budget, only behind Rosneft and Gazprom. The $ trail seemed to disappear in Belarus. pic.twitter.com/manQeWvnoy