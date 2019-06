Г ерманският канцлер Ангела Меркел беше забелязана днес да трепери до президента Франк-Валтер Щайнмайер на събитие в Берлин, съобщи Ройтерс. Агенцията отбелязва, че такова нещо й се случва за втори път в рамките на две седмици. Говорителят на Меркел обаче каза пред агенцията, че тя е добре.

На 18 юни германският канцлер видимо трепереше на среща с украинския президент Володимир Зеленски, който беше на посещение в Берлин.

Днес 64-годишната Меркел участваше в церемония на закрито по освобождаването на министъра на правосъдието Катарина Барли, която напуска, за да бъде депутат в Европейския парламент, и по встъпването в длъжност на нейния наследник на поста. На канцлерката беше предложена чаша вода, но тя я отказа, а при пристигането си в парламента половин час по-късно изглеждаше добре, отбелязва Асошиейтед прес.

Germany's Merkel seen shaking for second time this month. More here: https://t.co/7XidSxNHtk pic.twitter.com/3NS3CxIloq