Морбили, варицела, полиомиелит: Медицинска сестра в САЩ фалшифицира данни за ваксините на над 100 деца

М едицинска сестра от щата Ню Йорк е обвинена, че е фалшифицирала данните за ваксините на повече от 100 деца в щата.

Министерството на здравеопазването на щата Ню Йорк (NYSDOH) издаде заповед за налагане на глоба в размер на 55 000 щатски долара срещу Сандра Мичели, лицензирана медицинска сестра и регистрирана професионална медицинска сестра в Surviving Naturally в окръг Монро.

Мичели е обвинена във фалшифициране на имунизационни досиета на 116 деца в училищна възраст за близо 550 различни планирани ваксинации.

