Масивен пожар в завод за бои в Делхи, има загинали и ранени

О громен пожар обхвана фабрика за бои в индийската столица Делхи, при което загинаха най-малко 11 души, а четирима бяха ранени, съобщи информационната агенция Прес тръст ъв Индия, предаде Асошиейтед прес.

Служители на пожарната съобщиха, че пожарът е избухнал късно в четвъртък на първия етаж на фабриката и е заварил жертвите на горните етажи без изход. Сградата, в която се помещава и склад за химикали, се намира в района Алипур в северната част на индийската столица.

#WATCH | Delhi: A fire broke out at the main market of Alipur. Fire tenders at the spot, efforts to douse the fire underway. pic.twitter.com/M5dvY3Q6er