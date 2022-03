Марк Рюте: ЕС не може да спре напълно руския газ

"Не е възможно" Европейският съюз да прекрати напълно доставките си на руски петрол и газ, предупреди холандският премиер Марк Рюте, съобщават от CNN.

"Трябва да обсъдим нашите уязвимости по отношение на нашата зависимост от руския петрол и руския газ. Няма да пледирам да прекъсна доставките ни на петрол и газ днес от Русия", каза Рюте на съвместна пресконференция с френския си колега в Париж в сряда.

Блокът се нуждае от руски доставки, подчерта Рюте, наричайки го „неудобната истина“.

