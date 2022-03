Кремъл критикува икономическата война, обявена от САЩ

Кремъл разкритикува икономическата война, обявена от САЩ на Русия. Критиките дойдоха след решението на Вашингтон да наложи ембарго върху вноса от Русия на петрол и природен газ, предаде Франс прес.

"САЩ обявиха икономическа война на Русия и водят тази война", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

We are enforcing an enormous package of economic sanctions that has caused the Russian economy to crater.



The Russian ruble is down almost 50 percent since Putin announced his war.



It is now worth less than one American penny.