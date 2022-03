МААЕ: Положението на персонала на АЕЦ „Чернобил“ се влошава

М еждународната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи, че около 210 техници и персонал по безопасността са на дежурство в атомната електроцентрала в Чернобил в продължение на почти две седмици. За това съобщават от Deutsche Welle.

Настоящият персонал е на дежурство от деня, преди руските сили да превземат обекта, съобщиха от МААЕ.

#Ukraine has told IAEA it's becoming increasingly urgent and important — for the safe management of the #Chornobyl nuclear power plant — to rotate the ≈210 personnel and guards that have been working at the site for almost two weeks. https://t.co/oRLAjY5RXd pic.twitter.com/8neWHC8Lqz