Литовски евродепутат финансира портал за дезинформация

В иктор Успаскичас, независим литовски евродепутат, е подкрепил финансово 77.lt, социална медийна платформа, пълна с конспиративни теории и фалшиви новини, информира Литовското национално радио и телевизия (ЛРТ).

Виктор Успаскичас е подкрепил финансово новата социална медийна платформа 77.lt, в която се появяват множество фалшиви новини и конспиративни теории, например за пандемията от коронавируса или за ситуацията в Украйна, показва разследване на ЛРТ, информира “Политико”.

Lithuanian MEP Viktor Uspaskichas has financially supported a new social media platform https://t.co/oBxjh7HJW9 — home to many fake news and conspiracy theories — according to an investigation from national broadcaster LRT.https://t.co/6lg9hLKVYf