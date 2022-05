Лавров: Всички ще страдат от "хибридната война" на Запада срещу Русия

Р уският външен министър Сергей Лавров каза днес, че Западът е обявил "тотална хибридна война" срещу Русия и е трудно да се предскаже колко дълго би продължила тя, предаде Ройтерс.

