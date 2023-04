Лавров: ЕС изгуби Русия. Но вината си е негова

З ападът се опитва да вбие клин между Русия и Китай, говорейки за неравнопоставените им отношения и зависимостта на Москва от Пекин. Toва заяви руският външен министър Сергей Лавров в публикувано днес интервю, предаде Ройтерс.

В интервюто пред ежедневника "Аргументи и факти" министърът допълни още, че враждебната позиция на Европейския съюз към Москва означава, че той е "изгубил" Русия. Лавров допълни, че Москва ще прилага твърд подход към Европа, ако е необходимо.

