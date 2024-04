Купената от битак за $2 снимка струва милиони, заснет е най-големият разбойник

П рез 2010 г. Ранди Гихаро купува няколко старинни фотографии от XIX век на местен пазар. Същия ден Ранди нямал достатъчно пари в брой със себе си, но дал последните си 2 долара за ретро снимките.

Екип от експерти проверява любопитната находка и стига до заключението, че една от снимките е автентична и че на нея е запечатан образа на Хенри Маккарти, останал в историята като Били Хлапето.

На 25 юни 2011 г. снимката е продадена на 22-рото годишно изложение и търг на Брайън Лебел за стария Запад в Денвър на колекционера и бизнесмен Уилям Кох за 2,3 млн. долара.

Установено е, че тя е направена някъде през лятото на 1878 г. по време на игра на крикет и в момента се оценява на 5 млн. долара.

И така, кой е този Били Хлапето и защо една негова снимка се продава за толкова луди пари?

Когато се прибрал вкъщи, Ранди погледнал една от снимките през лупа и осъзнал, че Хенри Маккарти, по-известен като Били Хлапето, гледа право към него.

Били Хлапето, с истинско име Уилям Хенри Маккарти, е роден в Ню Йорк на 23 ноември 1859 г. Животът му никак не е бил лесен. Едва на 14 години той губи майка си, като остава сирак и съвсем сам. Без никой, който да го напътства, той попада в лоша компания и се забърква в неприятности със закона за дребни неща като кражба на пране. Можете ли да повярвате? Да те хванат за кражба на гащи! Както и да е, шерифът сигурно е съжалил Хлапето, защото го е пуснал лесно.

Били решава да започне отначало и заминава за Аризона при доведения си баща, но този план не се осъществява. Доведеният му баща не е много доволен от присъствието му, така че Били трябва да си намери работа в ранчо. Проблемите обаче сякаш го следват. Когато е на 16 години, той вече се подвизава в кръчмите и се впуска в пиянски кавги. Нещата придобиват сериозен обрат, когато се впуска в бой, който завършва с прострелването на един човек. Говорим за тежък старт на зрелостта.

За да избегне преследване, Били напуска града и се озовава в Ню Мексико, където се присъединява към банда, ръководена от човек на име Джеси Евънс. Те се наричали "момчетата" и се занимавали с всякакви съмнителни неща, като кражба на добитък и коне. Но животът на Били се преобръща, когато се среща с англичанин на име Джон Тънстал. Тунстъл се опитва да изчисти града и предлага на Били шанс да промени живота си. Но нещата се объркват и Тунстъл се оказва мъртъв от ръцете на някакви криворазбрани законотворци.

Това предизвиква цяла вражда, в която Били и бандата му търсят отмъщение. Става наистина неприятно, с престрелки и всичко останало. Законът диша във врата на Били, затова той се опитва да сключи сделка с губернатора за защита. Но когато това не се получава, той бяга за няколко години, живеейки на свобода.

It is unusual for me to focus on the American Old West, but I was curious to see the results of running the only known photograph of Billy The Kid (1859-1881) through the AI Photo Enhancement process... and it's brought quite a bit of character to young outlaw! #BabelColour pic.twitter.com/gsP8DntzS2