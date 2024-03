Кулеба: Украйна се нуждае от неограничени и навременни доставки на оръжия

М инистърът на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба заяви днес, че страната се нуждае от неограничени и навременни доставки на оръжия, за да се бори с руското нашествие, предаде Ройтерс.

"Стратегията за подпомагане на Украйна вече не работи", каза той на пресконференция във Вилнюс, столицата на Литва.

Off to #Vilnius to discuss ways of helping #Ukraine to victory with @steph_sejourne 🇫🇷, @GLandsbergis 🇱🇹, @krisjaniskarins 🇱🇻 & @DmytroKuleba 🇺🇦.

Support to 🇺🇦 must be expanded in order to strengthen its capacity to repel the Russian invasion.



We are able to shift the gear! pic.twitter.com/SpDc2EN7fg