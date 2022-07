Кризата в Шри Ланка: Премиерът поиска възстановяване на реда в страната

П редседателят на парламента на Шри Ланка Махинда Япа Абейвардена все още не е получил писмо за оставка от президента Готабая Раджапакса. Това съобщи новинарският портал News First, позовавайки се на изявление на председателя на парламента.

Абейвардена припомни, че Раджапакса по-рано е обещал да изпрати писмото си за оставка на 13 юли. Въпросният документ все още не е стигнал до парламента.

Шри Ланка обяви извънредно положение

Днес уебсайтът на вестник Lanka Daily Mirror съобщи, че Раджапакса не е отлетял за Сингапур в сряда от Малдивите, където се намира в момента, и чака частен самолет. Президентът и съпругата му, заедно с двама служители по сигурността, планираха да напуснат Мале в сряда, но от съображения за сигурност не са се качили на самолета за Сингапур.

Дипломатически източници съобщиха, че опитите на Раджапакса да си осигури виза за Съединените щати са били отхвърлени, тъй като той се е отказал от американското си гражданство през 2019 г., преди да се кандидатира за президент.

В същото време антиправителствените демонстранти в Шри Ланка започнаха преговори за връщане на завзетите от тях официални сгради, съобщиха представители на протестиращите. Те настояват президентът и министър-председателят да се оттеглят в условията на икономическа криза.

Премиерът, когото Раджапакса назначи за изпълняващ длъжността президент в негово отсъствие, поиска евакуация на държавните сгради и инструктира силите за сигурност да направят "необходимото за възстановяване на реда".

Хаос в Шри Ланка: Ново правителство и официална оставка на президента Раджапакса

В телевизионно обръщение, след като хиляди хора превзеха офиса му в Коломбо, Викремесингхе заяви: "Тези, които отиват в офиса ми, искат да ми попречат да изпълнявам задълженията си като действащ към момента президент.

"Не можем да позволим на фашистите да вземат властта. Ето защо обявих извънредно положение в цялата страна и комендантски час", добави той.

Опитът за покушение срещу законодателния орган беше отблъснат за разлика от други места, където протестиращите имаха грандиозен успех.

Curfew extended in Sri Lanka after President Gotabaya Rajapaksa breaks promise to resign https://t.co/JuRfSVc7ww