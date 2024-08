Над 121 хиляди души са евакуирани от Курска област

Н ад 121 000 души от девет гранични района в Курска област са били евакуирани, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на Министерството на извънредните ситуации, публикувано в ТАСС.

Руските сили водят сражения с украинските войски в Курска област от 6 август насам, когато хиляди украински военни нахлуха през западната граница на Русия.

Украинският президент: Ние постигаме целите си в руската Курска област

„От началото на eвакуационните действия на територията на девет гранични района са разселени 121 хиляди души. Самостоятелно и в организирани колони през последните дни са напуснали 650 души“, каза заместник-директорът на отдела по информационна политика на министерството Артьом Шаров.

