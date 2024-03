Кой е Джеф и защо е в списъка на ядрените суперсили?

О т създаването на ядрените оръжия живеем в свят, в който една тотална война може да унищожи човечеството многократно. Проучванията показват, че само около 100 бойни глави могат да потопят света в ядрена зима, която да отнеме живота на до 1 милиард души. Към 2023 г. разполагаме с приблизително 12 500 ядрени бойни глави, пише Iiflscience.

Следенето им, разбира се, е доста важно. Не искате да се окажете като САЩ, които са загубили шест ядрени оръжия (за които знаем).

В момента ядрени оръжия притежават девет държави: Русия, САЩ, Китай, Обединеното кралство, Франция, Пакистан, Израел, Северна Корея и Индия. Десетият по големина притежател на ядрени оръжия, според една стара графика на CNN, базирана на данни от Федерацията на американските учени, е "Джеф".

who the hell is jeff pic.twitter.com/UlKVBbBLgw