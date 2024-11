ChatGPT с предположение: Кого първи ще уволни Доналд Тръмп?

Д окато Доналд Тръмп се готви да започне втория си президентски мандат, спекулациите са свързани с потенциални конфликти в новосформирания му кабинет, който включва смесица от дългогодишни съюзници, политически ветерани и противоречиви фигури.

От Newsweek са направили много любопитен експеримент, а именно: Задали са въпрос на ChatGPT кой вероятно ще бъде уволнен първи от Доналд Тръмп.

Потенциалът за вътрешни сблъсъци е забележителен, като се има предвид историята на президента, който изисква лоялност и поддържа директен стил на управление.

Тръмп все още не е уволнил никого, но вече изгуби съюзник в лицето на Мат Гаетц, след като стана ясно, че сред републиканците в Сената има опозиция срещу неговата номинация.

Гаетц се сблъска с проверки във връзка с федерално разследване на трафик на хора с цел сексуална експлоатация, което постави под съмнение способността му да бъде утвърден като главен федерален служител на правоприлагащите органи на страната.

Списъкът на хипотетичния кабинет на Доналд Тръмп за втория му мандат е интригуваща смесица от познати съюзници, политически фигури и някои нетрадиционни избори.

Ако Тръмп се изправи пред значителни предизвикателства в администрацията си, като например несъгласия в политиката, публични спорове или сблъсъци в стила на управление, може да се появи спекулация кой може да се откаже пръв.

Newsweek зададе въпроса на инструмента за генеративен изкуствен интелект ChatGPT: „Кого ще уволни Доналд Тръмп пръв?“

Ето някои наблюдения, базирани на личността и динамиката на тези хора:

Пам Бонди (главен прокурор): Назначаването на Пам Бонди след оттеглянето на Мат Гетц предполага резервен избор. Ако се появят предизвикателства в Министерството на правосъдието - като критика на нашумели разследвания или противоречиви правни стратегии - Бонди може да бъде изправен пред натиск.

GIVE ME A 👍 IF YOU SUPPORT PAM BONDI AS PRESIDENT TRUMP’S NEXT ATTORNEY GENERAL! pic.twitter.com/A0bDp7Zb1j — The Trump Train 🚂🇺🇸 (@The_Trump_Train) November 21, 2024

Илон Мъск и Вивек Рамасвами (Министерство по ефективност на правителството): Като нетрадиционни и независими силни фигури, както Мъск, така и Рамасвами може да не се придържат към стила на микроуправление или непредсказуемост на Тръмп. Сблъсъците относно автономията или неефективността при постигането на резултати могат да доведат до отдръпване на някой от тях или до това да бъде помолен да го направи.

Робърт Ф. Кенеди-младши (министър на здравеопазването и социалните услуги): Противоречивите позиции на Кенеди-младши относно ваксините и здравните политики могат да се превърнат в гръмоотвод за критики, което потенциално го превръща в политическа отговорност, ако обществената или конгресната реакция се засили.

Trump's nominees to lead the FDA and the CDC appear amenable to Robert F. Kennedy Jr.'s desire to disrupt key health agencies and, especially at the CDC, to helping him raise concerns about vaccines despite reams of data on their safety. https://t.co/n4kx4nl8C0 — Axios (@axios) November 25, 2024

Кристи Ноем (министър на вътрешната сигурност): С роля, свързана със сигурността на границите и имиграцията, Ноем може да се сблъска с разногласия относно прилагането или политическите приоритети, особено ако общественият натиск се засили по тези въпроси.

Here's Kristi Noem dancing to YMCA at a Trump rally. Because:

- Shooting her dog wasn't hateful enough

- She's miming a wind turbine

- She's practicing her hug

- Her arms froze while she was stealing a flatscreen

- She's catching pieces of Trump's skin pic.twitter.com/kQV4g5bdgA — Paul Rudnick (@PaulRudnickNY) October 15, 2024

Стивън Милър (заместник-началник на кабинета по политиката и съветник по вътрешната сигурност): Известен с поляризиращите си възгледи, Милър може да се превърне в изкупителна жертва, ако имиграционните политики предизвикат противоречия или отблъснат умерените.

https://t.co/ZItXUlNqbE

Stephen Miller disagrees with you e-thot — wes mercer (@nullentity666) November 25, 2024

Тулси Габард (директор на националното разузнаване): Като демократ, превърнал се в независим, съгласуването на Габард с дневния ред на Тръмп може да бъде поставено под въпрос с течение на времето, което потенциално ще предизвика напрежение в администрацията.

Senators say Tulsi Gabbard and Pete Hegseth will be closely scrutinized at confirmation hearings https://t.co/GbHQ33zk1K via @JustTheNews — GI Wilson (@GIWilson) November 25, 2024

Известен с това, че взема решения въз основа на лоялност, медийно възприятие и постижения, изборът на Тръмп често е подложен на внимателен контрол и голямо текучество.

Според доклад на института „Брукингс“ през първата година от мандата на Тръмп текучеството на служители е било „рекордно“.

„През първата година не е необичайно президентите да уволняват служители с лоши резултати или етични компромиси“, пише в доклада директорът на Брукингс Катрин Дън Тенпас.

Разногласията по отношение на приоритетите или тестовете за лоялност могат да повлияят на това кой да напусне пръв.

Предвиждането на конкретни резултати е спекулативно, но високопоставените, неконвенционални назначения - особено тези със значителни обществени или политически предизвикателства - често са първите, които изпитват текучество.

Тръмп вероятно ще произнесе известната си фраза „Уволнен си“ поне веднъж по време на следващото управление. Засега остава да видим кой ще бъде първият, който ще се сблъска с яростта му.

Във видеото: Тръмп направи първо назначение в администрацията си

