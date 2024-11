Доналд Тръмп-младши помага на баща си да сглоби най-оспорвания кабинет в САЩ

Д оналд Тръмп-младши се превърна в най-влиятелния член на семейство Тръмп при сформирането на най-оспорвания кабинет в съвременната американска история, казват няколко запознати източници, цитирани от Ройтерс. Според тях Тръмп избира за високи постове в администрацията си по-скоро неопитни и лоялни свои привърженици, а не квалифицирани кандидати.

Тръмп, за когото лоялността е на пиедестал, често е разчитал на семейството си за политически съвети, но е трудно да се каже със сигурност в кого от роднините си се вслушва най-много.

Според източниците този път това е Дон-младши, който е помогнал някои претендентите за постове в кабинета да изпъкнат или пък да отпаднат – от защитата на сенатора Джей Ди Ванс като кандидат за вицепрезидент до блокирането на бившия държавен секретар Майк Помпейо да се присъедини към кабинета.

Дон-младши изигра важна роля в избора на близкия му приятел Ванс за кандидат за вицепрезидент, от когото в крайна сметка Тръмп е останал доволен. Това дава на Дон-младши допълнителен политически капитал като съветник по време на преходния период към встъпването в длъжност на новото правителство, добави един от източниците.

Младият Тръмп ще дава съвети на баща си в Белия дом, допълва източникът.

Двама от кандидатите, които Дон-младши подкрепи, вероятно ще преминат през трудности, преди Сенатът да потвърди назначаването им – Робърт Ф. Кенеди-младши, когото Тръмп планира да номинира за министър на здравеопазването, и Тълси Габард, която Тръмп планира да избере за шеф на разузнаването.

Кенеди е екоактивист, който разпространява дезинформация за ваксините, а Габард, която е бивш член на Конгреса от Демократическата партия, намекна, че руският президент Владимир Путин е имал основателни причини да нахлуе в Украйна.

Не всички избраници на Дон-младши са били номинирани за членове на кабинета.

Според запознат източник Доналд Тръмп-младши е искал Рик Гренел, негов личен приятел и бивш посланик в Германия, да стане държавен секретар. В крайна сметка баща му избра за поста сенатора Марко Рубио.

Двама служители, близки до Дон-младши, обясниха, че думата му не натежава при вземането на всички кадрови решения.

Не се очаква той да играе голяма роля и при проверката на кандидатите за по-ниски длъжности, каза един от близките до него източници.

"Реалността този път е, че ние всъщност знаем какво правим", заяви Дон-младши пред "Фокс нюз" по-рано този месец. "И става въпрос за това да обградим баща ми с хора, които са едновременно компетентни и лоялни", обясни той.

