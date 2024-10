Тайван мобилизира близо 40 000 военнослужещи

Т айван мобилизира близо 40 000 военнослужещи, за да подпомогне спасителните дейности, тъй като мощният тайфун "Кратон",се очаква да нанесе сериозни щети на югозападното крайбрежие на острова

Тайван редовно e връхлитан от тайфуни, но те обикновено достигат първо бреговете на планинското и слабо населено източно крайбрежие, от страната на Тихия океан. Тайфунът "Кратон" обаче се очаква да удари острова откъм западната гъстонаселена равнина, която е по-неподготвена.

Според прогнозите "Кратон" ще връхлети утре големия пристанищен град Гаосюн, след което ще мине през центъра на Тайван на североизток и ще навлезе в източната част на Източнокитайско море, съобщи Централната метеорологична администрация на Тайван.

A very powerful typhoon could strike southern #Taiwan on Wednesday, bringing winds over 200 km/h and extreme rainfall ⚠️



Typhoon #Krathon’s exact landfall location will be difficult to forecast.



As the typhoon interacts with the high mountains of Taiwan, its motion could become… pic.twitter.com/gUoBdboGxZ