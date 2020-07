Китай и Иран обединяват усилия срещу САЩ

П рез последната година правителствата в Пекин и Техеран бяха притиснати по няколко линии. Китай се намира в тежка търговска война с Вашингтон на фона на напрежение в Южнокитайско море и обтягане на дипломатическите отношения заради намесата в Хонконг. В същото време, Иран, който е основен партньор на Китай, издиша под икономически санкции след провала на ядреното споразумение от 2015, а от две години насам иранските градове са свидетели на протестни вълни. Ето защо не е случайно, че Иран и Китай опитват да намерят все повече допирни точки в опит да отговарят на натиска от САЩ.

В първата седмица на юли, външният министър на Иран, Мохамад Зариф, призна по време на парламентарна сесия, че правителството преговаря с Китай за 25-годишно партньорство, което ще включва над 400 милиарда долара китайски инвестиции в различни сектори на иранската икономика. Проект на споразумението беше пуснат в западни медии, като американското издание „Ню Йорк Таймс“ обобщи 18-те страници на документа. Според изданието, текстът на споразумението е от юни и изчаква одобрение от иранския парламент, което говори, че някои от точките все още не са изчистени и двете страни продължават разговорите и в момента.

Iran and China have quietly drafted a sweeping economic and security partnership that would vastly extend China’s influence in the Middle East, throwing Iran an economic lifeline and creating new flash points with the U.S.https://t.co/n292KblmCf