Ким Чен Ун екзекутирал петима свои служители заради критики към него

С евернокорейският лидер Ким Чен Ун е екзекутирал петима свои служители от Министерството на икономиката на страната заради критики към него и управлението му. Това се казва в най-новата книга на американския репортер Боб Удуърд, която излезе през миналата седмица.

"Трупове на умрели от глад": избягала севернокорейка разказва

В книгата си журналистът твърди още, че лидерът на Северна Корея дори веднъж се е похвалил, че е изложил главата на чичо си на показ, след като го екзекутирал.

