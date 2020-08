"Дейли мейл": Ким Чен Ун в кома? Сестра му поема управлението над страната

С евернокорейският лидер Ким Чен Ун е в кома, а управлението над страната ще бъде поето от неговата сестра Ким Йо Чонг. Това твърди южнокорейският дипломат Чанг Сонг Мин, цитиран от "Дейли мейл".

Според него КНДР крие истината за своя управник, който е във влошено здравословно състояние и е поставен на командно дишане.

Чанг казва още, че всички записи от изяви на Ким Чен Ун през последните месеци са били фалшифицирани.

Слухове за влошеното здраве на севернокорейския лидер се появиха още в началото на годината и не бяха категорично опровергани от Пхенян.

Държавният лидер не беше виждан на обществено място в продължение на цели 3 седмици, което породи спекулации, че е болен или дори мъртъв.

