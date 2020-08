Пхенян опроверга спекулациите за здравето на Ким Чен Ун

П рез последните дни здравословното състояние на севернокорейския лидер Ким Чен Ун отново стана обект на спекулации в чужбина.

Днес обаче медиите в страната разпространиха снимки на държавния глава, председателстващ съвещание по повод коронавирусната пандемия и заплахата от тайфун за страната, предава "Франс прес".

"Дейли мейл": Ким Чен Ун в кома? Сестра му поема управлението над страната

Южнокорейското разузнаване заяви, че Ким Чен Ун е делегирал част от пълномощията си на своята сестра Ким Йо-чен поради "стрес".

Бивш съветник на покойния южнокорейски президент Ким Те-чжун дори заяви във Фейсбук, че според него севернокорейският лидер е в кома, но без да посочи никакви доказателства.

Може ли „първата сестра“ да стане „Скъпия вожд“

Вчера обаче Ким проведе съвещание на Политбюрото на ЦК на Корейската трудова партия, на което бе взето решение за "извънредни мерки с цел предотвратяване на щети от тайфуна, от който през периода 26-27 август може да пострадат всички региони на Корея" - по-специално с цел защита на реколтата, отбелязват АФП и ТАСС, като цитират официалната агенция на Пхенян КЦТА.

The fact Western media announced for the 6th time in a year that Kim Jong Un has died or he is in a coma tells everything about their "reliability".

In real world the #DPRK leader continues his daily activities as confirmed from his participation to Workers Party council. pic.twitter.com/PomHkXGAB5