Киев: Така ще приключим демилитаризацията на Русия

Р ешенията на САЩ, Франция и Германия да прехвърлят тежка техника в Украйна ще засили настъпателните способности на украинските въоръжени сили.

Ракетите с голям обсег ATACMS или техните аналози обаче ще сложат край на демилитаризацията на Руската федерация. Това заяви съветникът на ръководителя на кабинета на президента на Украйна Михайло Подоляк в Туитър, предава „Фокус”.

Едностранното руско прекратяване на огъня влезе в сила

Подоляк приветства решенията на САЩ, Франция и Германия. Той каза, че допълнителните системи „Пейтриът” ще помогнат за „затваряне на небето” над Украйна за руските ракети.

В същото време бронираните машини „Брадли”, „Мардер” и AMX, които украинските войски трябва скоро да получат, ще подобрят техните нападателни способности.

Обрат във войната, нови модерни оръжия за Украйна

Украйна очаква от партньорите решения за предоставяне на танкове „Леопрад” и ракети с голям обсег, подчерта обаче Подоляк.

„ATACMS и нейните аналози ще сложат край на демилитаризацията на Руската федерация”, увери Подоляк.

Powerful decisions by key allies. 🇺🇸, 🇫🇷 & 🇩🇪.

1. Strengthening defense & "closing the sky" - transfer of several Patriot batteries now

2. Strengthening 🇺🇦 offensive - Bradley, Marder, AMX now. Expecting Leopards…

Demilitarization of RF will be completed by ATACMS & analogues.