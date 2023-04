Кей-поп звездата Мунбин почина на 25-годишна възраст

К ей-поп звездата Мунбин, член на момчешката група "Astro", почина на 25-годишна възраст, съобщи музикалният му лейбъл "Фантаджио", цитиран от БГНЕС.

"На 19 април членът на "Атсро" Мунбин неочаквано напусна нашия свят и се превърна в звезда на небето", се казва в изявлението.

В него не се посочват предполагаеми причини за смъртта.

Местните медии, позовавайки се на полицията, съобщават, че Мунбин е бил намерен в апартамента си в престижния квартал "Гангнам" в Сеул.

В изявлението се иска всички "да се въздържат от спекулативни и злонамерени съобщения", за да може семейството му да отдаде почитта си и да го почете в мир.

Мунбин беше член на групата "Астро" и също така се изявяваше с подгрупа, наречена "Мунбин и Санха".

Няколко други млади кей-поп звезди починаха през последните години, включително две предполагаеми самоубийства в рамките на един месец през 2019 г. Двете момичета, които са били близки приятелки, са били обект на интензивен онлайн тормоз.

Rest in Peace #MOONBIN, beloved main dancer and lead vocalist of #ASTRO, who left us at just 25 years old... Our prayers go to Moonbin's family and loved ones. 💔🌹🕯 pic.twitter.com/q9ZbriltBm