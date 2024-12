Касапница за руснаците в Украйна

С реднодневните руски загуби - убити и ранени във войната с Украйна са достигнали рекордните 1523 души през ноември, съобщи британското военно разузнаване.

На 28 ноември Русия е загубила 2030 войници за един ден, като за първи път от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна руските дневни загуби са надхвърлили 2000 души.

Ноември 2024 вероятно също беше най-скъпият месец от война за Русия с общо 45 680 жертви, отчетени от Генерален щаб на Украйна.

Освен това ноември е петият пореден месец, в който Руските сили търпят увеличение на месечните си общи загуби.

Британското военно разузнаване посочва, че увеличаването на загубите за Русия вероятно отразява засилването на офанзивните ѝ действия и по-високите темпове на настъпление.

Русия се опитва да увеличи натиска върху украинската отбрана, настъпвайки направленията на Курск, Купянск, Торецк, Покровск и Велика Новосилка.

От британското военно разузнаване прогнозират, че руските загуби ще продължат да са големи, въпреки настъпването на зимата, тъй като Москва продължава настъплението срещу Украйна в множество направления.

