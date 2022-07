Карлос Сантана припадна на сцената по време на концерт в САЩ

Л егендарният американски китарист Карлос Сантана припадна на сцената по време на концерт на открито край Детройт, щата Мичиган, съобщи Би Би Си.

Лекари са оказали първа помощ на 74-годишния музикант в Кларксън, преди да бъде откаран в спешно отделение в болница.

Сантана, който е роден в Мексико, написа по-късно във Facebook: "Забравих да хапна и да пия вода" и бил "така обезводнен, че припаднах".

Carlos Santana 'Is Doing Well' After Passing Out from Heat Exhaustion During Performance https://t.co/T0ikpbiyEL