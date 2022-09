Канада е потресена от кървави нападения, отнели живота на 10 души

Н ай-малко 10 души бяха убити, а около 15 - ранени, при нападения с хладно оръжие в две изолирани населени места в Канада с преобладаващо коренно население вчера, обобщава Франс прес, пише БТА.

Заподозрените за атаката са идентифицирани като Деймиън Сандерсън и Майлс Сандерсън, съответно на 30 и на 31 години. Те са с черни коси и кафяви очи. Започнало е издирването им. Двамата са избягали с черен "Нисан Роуг".

At least 10 people killed and 15 wounded after two men went on a knife rampage in Canada's Saskatchewan https://t.co/FmtHtQXGOV pic.twitter.com/lANbZSIYhT