Медици отказват да се евакуират от болниците в Газа и да изоставят своите пациенти

Н яма начин един милион души да бъдат безопасно преместени от северна Газа в рамките на 24 часа, казва Небал Фарсак, говорител на Палестинския червен полумесец в град Газа, съобщи Би Би Си.

Israel warns 1.1m people to flee north Gaza within 24 hours - UN



‘I've seen things I can never unsee' https://t.co/FrEttH0YCS — Victoria Mizzi (@mistyholland) October 13, 2023

„Какво ще се случи с нашите пациенти? Имаме ранени, имаме възрастни хора, имаме деца, които са в болници", попита той.

Фарсак добави, че много медици отказват да се евакуират от болниците и да изоставят своите пациенти.

Hamas's continuous rocket attacks have transformed Ashkelon, a community of 150,000 people less than 15 kilometres from the Gaza Strip, into the front lines of a war zone. https://t.co/7nrUAoTGOl https://t.co/7nrUAoTGOl — CBC News (@CBCNews) October 10, 2023

„Хората нямат къде да отидат. Това е смисълът. Да чуваме бомбардировки в целия район и същевременно молба към хората да се евакуират в друг район с това голямо разрушение на инфраструктурата и пътищата и тези ограничения на движение, е просто нещо невероятно", отбеляза говорителят.

Междувременно египетски политик твърди, че този ход е опит на Израел да принуди палестинците да се преместят от Газа в Египет.

People in Gaza remain trapped under deteriorating conditions and only sporadic communication with the outside world as Israel continues a relentless volley of retaliatory airstrikes against the Palestinian territory.... https://t.co/HnPKmaJfaD — CBCbrief - CBC News headlines (@CBCbrief) October 13, 2023

„По този начин палестинската кауза ще бъде напълно ликвидирана“, каза Мустафа Бакри, депутат в египетският парламент. „Египет никога няма да се съгласи да участва в този план, а палестинците няма да напуснат земята си и ще останат непоколебими, независимо от жертвите, които им струва това.“