Какво се случва в Молдова?

С тотици привърженици и членове на опозиционната Партия на комунистите в Молдова и на партия „Шор“ се събраха на антиправителствен митинг пред сградата на правителството в Кишинев.

Социалните медии и пресслужбата на партията излъчват директно митинга, на който протестиращите скандират „Оставка!“ и „Долу правителството!“.

„На власт дойдоха неграмотни и некомпетентни хора... Ние сме тук, за да кажем: Оставка!“, заяви пред събралите се депутатът Елена Бондаренко.

Party of Communists of the Republic of #Moldova announce they're planning more anti-Government protests tomorrowhttps://t.co/ZNyU7keHTd