"Какво се крие зад тези блестящи очи": Трагичната история на освободени от "Хамас" брат и сестра

50-те дни, през които Ноам и Алма Ор бяха държани в плен в Газа, една мисъл държеше тийнейджърите: събирането им с майка им, от която бяха разделени на 7 октомври по време на бруталните атаки на “Хамас” срещу тяхната общност. Това съобщава CNN.

Но когато Ноам на 17 г. и Алма на 13 г., били освободени в събота, „тази мечта беше разбита от факта, че тя беше убита“, казва чичото на тийнейджърите по майчина линия Ахал Бесораи.

„Сестра ми, тяхната майка, беше убита на 7 октомври. Децата не знаеха“, казва той, цитиран от CNN.

„Мислехме, че са били заедно, когато бяха отвлечени, но те са били разделени от самото начало“, допълва той.

„Когато за първи път пресякоха границата и се събраха с баба си и по-големия си брат, първата новина, с която трябваше да се сблъскат, беше фактът, че майка им вече не е жива. И това беше ужасно емоционален и травматичен момент за тях“, казва Бесораи.

Дрор, бащата на тийнейджърите, остава в неизвестност, смята се, че е пленник в Газа.

Катар: Удължаваме примирието между Израел и Хамас

Семейството е живяло в кибуца Беери, сплотена фермерска общност от около 1100 жители, разположена близо до границата с Газа. Но идиличният кибуц се превърна в сцена на кръвопролития и опустошение на 7 октомври, като една от основните мишени за бойците на “Хамас”, преминаха през границата и обсадиха близките общности, съобщава CNN.

Бойците убиха повече от 120 жители на Беери, включително деца, и отвлякоха други. Подпалиха домовете на хората, ограбиха и унищожиха каквото могат. Общо около 1200 души, повечето цивилни, бяха убити от бойци на "Хамас" в Южен Израел този ден, посочват още от CNN.

Сред този хаос и терор Ноам и Алма са били отделени от родителите си и взети за заложници от “Хамас”. Докато са били в Газа, те са били отведени в къща и държани в стая с друга жена от техния кибуц, казва Бесораи, който също е израснал в Беери. Той не описва подробно, през какво са преминали Ноам и Алма.

