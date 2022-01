Първият човек с трансплантирано сърце от прасе се възстановява успешно

П ациентът, на който бе направена първата в света трансплантация на сърце от прасе, продължава да се възстановява, четири дни след експерименталната операция, съобщи Асошиейтед прес.

За първи път успешно присадиха на човек сърце на генномодифицирана свиня

След трансплантацията Дейвид Бенет е бил свързан с апарат сърце-бял дроб, който подкрепя работата на новото му сърце. Във вторник апаратът е изключен, каза Дебора Коц, говорител на медицинското училище на университета на Мериленд.

The @nytimes headline says it all: In a First, Man Receives a Heart From a Genetically Altered Pig.

The breakthrough surgery performed by @UMmedschool scientists and clinicians

may lead to new supplies of animal organs for transplant into human patients https://t.co/Hy1OHjhjqM pic.twitter.com/eEJhaetCFM