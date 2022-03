Какво е качеството на въздуха по света?

Н ито една страна не успя да изпълни стандарта за качество на въздуха на Световната здравна организация (СЗО) през 2021 г., показа проучване на данните за замърсяването в 6475 града във вторник, а смогът дори се възстанови в някои региони след спад, свързан с COVID-19. За това съобщават от Reuters.

СЗО препоръчва средните годишни показания на малки и опасни частици във въздуха, известни като PM2.5, да не са повече от 5 микрограма на кубичен метър след промяна на насоките си миналата година, като казва, че дори ниските концентрации причиняват значителни рискове за здравето.

Но само 3,4% от анкетираните градове отговарят на стандарта през 2021 г., според данните на IQAir, швейцарска компания за технологии за замърсяване, която следи качеството на въздуха. В 93 града нивата на PM2,5 са 10 пъти над препоръчаните.

„Има много страни, които постигат големи промени“, каза Кристи Шрьодер, ръководител на науката за качеството на въздуха в IQAir.

"Китай започна с много големи числа и те продължават да намаляват с течение на времето. Но има и места в света, където въздухът става значително по-зле."

Общите нива на замърсяване в Индия се влошиха през 2021 г., а Ню Делхи остана най-замърсената столица в света, показват данните. Бангладеш беше най-замърсената страна, също непроменена спрямо предходната година, докато Чад се класира на второ място, след като данните за африканската страна бяха включени за първи път.

Китай, която води война със замърсяването от 2014 г., падна до 22-о място в класацията на PM2,5 през 2021 г., като беше на 14-о място година по-рано, като средните показания се подобриха леко през годината до 32,6 микрограма, съобщи IQAir.

Хотан в северозападния регион на региона Синдзян беше най-лошо представилият се град в Китай - със средни показания на PM2,5 над 100 микрограма, до голяма степен причинени от пясъчни бури.

