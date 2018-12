В САЩ я наричат „Забравената война на Америка в Сирия“. Това определение, с което анализаторите описват американската мисия в Сирия, не е лишено от смисъл. До скоро в медиите отвъд Океана темата за целите на Вашингтон в раздираната от война страна, се коментираше главно покрай войната срещу "Ислямска държава". Една от основните точки, с които Доналд Тръмп спечели симпатизантите си, беше обещанието му, че ще изтегли американските войски от Близкия изток. Американският президент дълго твърдеше, че страната му няма какво да прави в Сирия освен да спомогне за унищожаването на "Ислямска държава", но през последните седмици излязоха нови данни, показващи, че американската армия смята да остане по-дълго в Сирия. Целите на американската администрация също се променят и те са все повече свързани с контрирането на иранското присъствие в Сирия. За целта САЩ изградиха няколко бази, една от които е с размерите на Монако.

Макар САЩ да се включиха със свои сили в Сирия сравнително късно в сравнение с Иран, Русия или Турция, Вашингтон постепенно увеличаваше военното си присъствие от няколкостотин войници преди две години, когато стартира същинската кампания срещу "Ислямска държава", до няколко хиляди в средата на тази година.

Днес групировката представлява все още опасност, но нейните територии в Сирия са сведени до ивица земя около река Ефрат. Въпреки това, администрацията на Тръмп обяви няколко пъти през последните месеци, че САЩ не възнамеряват скоро да се изтеглят. Означава ли това, че врагът – в случая ИД – не е победен, както беше обявено? Или означава, че мисията има цели, които не се ограничават само с битката срещу джихадистите? В случая и двете твърдения са верни.

Макар ИД да е загубила големи части от териториите си, това не означава, че е унищожена. Новите данни показват, че около 30 000 бойци са все още активни в Сирия и Ирак. Военните й операции не са спирали – само в края на ноември над 40 бойци от подкрепените от САЩ Сирийски демократични сили бяха убити при сблъсъци с "Ислямска държава" в Източна Сирия. ИД се завърна и в Ирак със серия от убийства, атентати и отвличания.

През януари дейността на "Ислямска държава" даде повод на бившия държавен секретар на САЩ, Рекс Тилърсън, да предложи увеличаване на американската мисия в Сирия. Но Тилърсън не визираше само "Ислямска държава" като причина за оставането на Вашингтон, а също и присъствието на Иран.

Тилерсън напусна поста си, но политиката му беше поета от Джон Болтън, станал през април главен съветник на Тръмп по национална сигурност. Постепенно към мисията на САЩ бяха добавени нови цели, обвързвайки изтеглянето на американските сили с изтеглянето на иранските части от Сирия. Увеличаването на американската военна сила в Сирия съвпадна и с налагането на допълнителни санкции върху Иран.

Днешната американска кампания в Сирия се разви последователно. Подобно на Русия и Турция, американците изградиха редица постове и бази, с които да гарантират контрола си върху богатата на петрол Източна Сирия. Именно тази част от Сирия се превърна в основно поле на действие на американската армия и подкрепените от нея кюрдски милиции. Новите данни, публикувани в американски медии, показват, че САЩ са успели да изградят база с големина от близо 2 кв. км. Огромното съоръжение, което включва казарми, складове, хеликоптерни площадки и дори магазини, е изградено без да се привлича много шум.

My latest, in @TheAtlantic, on Trump's unauthorized plans to keep US forces in Syria indefinitely in order to check Iran, and protect Israel. Expect more scrutiny in a Democrat-held House, but don't plan on Congress tackling the underlying issue: the AUMF.https://t.co/PdqctIhJWJ