Каква е ситуацията в Мариупол

Г оляма част от украинския пристанищен град Мариупол е окупирана от руската армия. Украинските въоръжени сили обаче продължават да се отбраняват, като са се укрепили в крайбрежните квартали, част от центъра и индустриалните райони.

Това показват сателитни снимки и данни на британското разузнаване.

Индустриалната зона се отбранява от 36-а бригада на украинската морска пехота и полк „Азов” от украинската национална гвардия.

Районът на пристанището е под контрола на 56-а моторизирана бригада на украинската армия и на 12-и полк от украинската национална гвардия.

Защитниците на града са изправени срещу многократно превъзхождащи ги руски сили, включително и чеченски бойци, т. нар. „кадировци”.

Detailed map of the situation in Mariupol' on 9/4/22. DPR units took control over Coal Terminal at Mariupol Port, Russian forces reached the Sea of Azov after taking control over Mariupol fishing port. #Mariupol #Ukraine pic.twitter.com/Q1ALRuXOYq

Алексей Арестович, съветник на ръководителя на президентския офис на Украйна, прогнозира, че руските войски ще се опитат да увеличат натиска върху Мариупол, за да установят пълен контрол над града преди 9 май.

„Нашествениците ще хвърлят всичките си сили за окончателно превземане на Мариупол”, посочи Арестович пред телевизия „Украйна 24”.

Той подчерта, че досега нашествениците са успели да постигнат ограничени успехи в Мариупол, тъй като украинските военни са изградили здрава отбрана и е трудно за противника да я пробие.

Според Арестович, руското командване е започнало да прехвърля оттеглили се от Киев военни подразделения към Мариупол.

Същевременно съветникът на кмета на Мариупол Петр Андрюшченко заяви в Телеграм, че руските военни прочистват превзетите от тях райони на града, наричайки действията си „денацификация”.

Андрюшченко посочи, че са създадени няколко контролно-пропускателни пункта в окупираната от Русия част от Мариупол, като цивилни граждани биват разстрелвани направо на улицата. Тази информация не може да бъде независимо потвърдена.

От Украинския Червен кръст посочват, че от пет дни нямат достъп до Мариупол.

Mobile crematoria in #Mariupol



Mayor of Mariupol Vadim Boychenko said today that #Russian mobile crematoria have started operating in the city.



According to him, tens of thousands of people could have died in Mariupol and the cremation, "covering up the traces of crimes". pic.twitter.com/mVj6dC3xK4