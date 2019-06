Н а този ден точно преди един век едно прието предизвикателство с награда от 10 000 паунда превръща двама авиатори в първите хора, прелетели над Атлантическия океан без междинно кацане.

Това са британците капитан Джон Алкок и навигаторът Артър Браун.

През 1919 година вестник Daily Mail поставя предизвикателството - успешно прелитане през Атлантическия океан в рамките на по-малко от 72 часа - наградата - 10 000 паунда (11, 253 евро).

Конкуренцията се увеличавала, а няколко седмици преди полета на Алкок и Браун, два неуспешни опита белязали предизвикателството.

Първият успешен полет

Въпреки това, опитните летци, служили в Първата световна война, отиват на стартовата площадка в канадското градче Сент Джон, Ню Фаундленд, качват се на самолета на компания "Викерс" и излитат в 6:13 следобед.

И започнали трудностите

В книгата си "Да прелетиш Атлантика за 16 часа", Браун пише:

"Още при излитането няколко пъти спирах да дишам от страх да не би шасито да се удари в покрив или във върха на дърво".

А по-малко от час по-късно – радиото се чупи и двамата летци остават без връзка с външния свят.

Намесва се и лошото време.

Алкок си спомня в интервю за "Гардиън": "Вятърът духаше супер силно чак до водата. Пет часа, след като излетяхме от сушата, се опитвахме да излезем от облаците и гъстата мъгла, но неуспешно“, казва той.

Long haul: How two men managed the first trans-Atlantic flight 100 years ago https://t.co/KS7aBzdltj pic.twitter.com/zZiZEh0QOA