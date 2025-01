Кабинетът по сигурността в Израел одобри споразумението за прекратяване на огъня Газа

К абинетът по сигурността в Израел одобри споразумението за прекратяване на огъня в Газа. Това се посочва в изявление на кабинета на министър-председателя Бенямин Нетаняху.

🔴 BREAKING: Israel's security cabinet has just approved the proposed hostage - ceasefire agreement. The deal now will go to the full cabinet for voting and ratification, which is expected to happen within the next hour, before Shabbat sets in. pic.twitter.com/neUsq0s0oL