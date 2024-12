Първо поражение за Джей Зи в съда

Р апърът Джей Зи беше изправен пред язвителни упреци за „пропиляване на съдебни ресурси“ в битката си срещу жена, която го обвини, че я е изнасилил, когато е била на 13 години, съобщава „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Музикалният магнат, чието истинско име е Шон Картър,

направи няколко опита чрез своя адвокат Алекс Спиро да отмени делото или да принуди жената да бъде публично идентифицирана.

Но в четвъртък съдия Аналиса Торес застана на страната на неговата обвинителка, предоставяйки на жената анонимност за следващия етап от производството и нападайки Спиро и тактиките му междувременно.

