"Извънредно произшествие" в Крим: Какви са версиите

Д ве експлозии разтърсиха Кримския мост малко след 03:00 часа местно време тази нощ, в резултат на което движението по ключовото съоръжение, свързващо полуострова с територията на Русия, бе преустановено. Ръководителят на Крим Сергей Аксьонов не уточни характера на инцидента, но множество Telegram канали докладваха за удари по моста.

Видеоклипове показват, че част от моста се е срутила и има повредени превозни средства. Потвърдено бе и за минимум двама загинали – двойка, пътувала с автомобил. Дъщеря им е ранена.

Затвориха Кримския мост заради извънредна ситуация

Движението на железопътния транспорт през Кримския мост е възобновено - първият влак от Симферопол за Москва е потеглил от Керч, съобщиха за ТАСС от пресслужбата на компанията превозвач "Гранд Сървиз Експрес“, предава Агенция "Фокус".

Какво казват руснаците

Explosions at Kerch bridge. Head of occupational authorities of Crimea says 2 people killed, 1 wounded and at least 1 span collapsed https://t.co/bxgsNrU6Vs pic.twitter.com/pPGLlYOwiQ