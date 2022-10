Изтребител се разби в жилищна сграда в Русия

В оенен самолет се разби в жилищна сграда в южния руски град Йейск в понеделник, съобщиха руските информационни агенции, позовавайки се на свидетели и министерството на отбраната на Русия.

Руски бомбардировач се разби в Ростовска област

Кадри в социалните медии показват голяма огнена топка, изригваща от девететажна сграда.

„Линейки и пожарни пристигат от целия град, хеликоптери са във въздуха", заяви местен жител пред ТАСС.

Очевидци поясниха, че сградата гори от приземния до деветия етаж.

Според властите най-малко трима души са загинали и десетки са ранени.

„Потвърдени са три смъртни случая", посочи в Телеграм Анна Минкова, заместник-губернатор на Краснодарска област. По-късно Министерството на извънредните ситуации съобщи за поне 21 ранени.

Няма незабавна информация за жертви. Агенция РИА съобщи, че самолетът е изтребител Су-34 и се е разбил по време на тренировъчен полет от военно летище.

Руски изтребител се разби край границата с Украйна

Пилотите са успели да катапултират. ТАСС предаде, че катастрофата е причинена от пожар в двигателя.

