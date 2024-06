Хиляди израелци излязоха на протест: Настояха за освобождаване на заложниците, държани от "Хамас"

Х иляди демонстранти тази вечер отново излязоха по улиците на редица израелски градове с искане за освобождаване на заложниците, държани от "Хамас", и за свикването на нови парламентарни избори, предаде ДПА.

Освен в Тел Авив, където се състоя най-големият митинг, демонстрации имаше и в Йерусалим, Хайфа, Беершеба, както и пред частната вила на премиера Бенямин Нетаняху в Кесария.

Last night, the biggest protest of recent times was held against the #Netanyahu government. Protesters demanded an agreement with #Hamas and the rescue of the hostages. #Israel #Gaza #Palestine pic.twitter.com/eAcGNwMnKM