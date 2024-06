Израел с нови нападения в Сирия и Ливан, има жертви

И зраел е извършил тази нощ въздушни нападения в район в южната част на Сирия и в Ливан, като двама души са били убити в Сирия, предаде Ройтерс, позовавайки се на сирийски и ливански държавни медии.

Агенцията допълва, че е ранен един сирийски военнослужещ. Атаката в Сирия е определена от сирийските медии като "въздушна агресия", при която са взети под прицел редица обекти, отбелязва Ройтерс.

Ужасяваща черна статистика: Над 100 са убитите журналисти във войната в Газа

Най-малко петима души са ранени при израелски удар, разрушил жилищна сграда в квартал "Ал Машаа" в град Набатиех в Южен Ливан, информира Ливанската новинарска агенция. Тя отбелязва, че израелската атака е нанесла щети на десетки жилища и автомобили.

#MiddleEast: #Israel launched an "air aggression" targeting a number of sites in #Syria's southern region killing two people and injuring a soldier, Syrian state media said early on Thursday.https://t.co/okx43KlC70